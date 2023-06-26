تساعد على خسارة الوزن| طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء

يساعد تناول الفاصوليا الحمراء بانتظام على خسارة الوزن الزائد، والسبب في ذلك يعود لأمور وعوامل مختلفة، وأبرزها: غنى الفاصوليا بالألياف الغذائية المشبعة التي تقلل من الرغبة في تناول الطعام على مدار اليوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة.

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الحمراء والذرة الحلوة

المقادير

- الذرة : نصف كوب

- الفاصوليا الحمراء : نصف كوب

- البصل الأخضر : 2 عود (مقطع حلقات)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي البصل الأخضر، والذرة، والفاصوليا الحمراء، والبقدونس المفروم، في طبق التقديم.

تبلي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون الحامض، وزيت الزيتون.

قلبي المكونات حتى تتداخل، ثم ضعي السلطة في الثلاجة حتى تبرد وقدميها.