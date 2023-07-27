ننشر حالة المرور أعلى كوبرى أكتوبر مساء اليوم

شهد كوبرى أكتوبر مساء اليوم الخميس، كثافات مرورية، للقادم من الدقي متجهًا لمدينة نصر وصولًا لشارع عباس العقاد وميدان رابعة العدوية.

كما انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، على الطرق السريعه لتسيير حركة المرور، وتحقيق الإنضباط المرورى، وضبط الخارجين عن القانون.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

إرشادات مرورية لتفادى حريق السيارة

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل: الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.

وفى سياق اخر

وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل شركة بطريق الضبعة

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء اثر حدوث ماس كهربائى داخل شركة بالكيلو 90 بطريق الضبعة ، وتم نقل الجثة إلي المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود جثة داخل شركة شهيرة بالكيلو 90 بطريق الضبعة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى حسن ابراهيم ، 19 سنة ، ومحل إقامته كفر الشيخ ، وتوفى صعقا بالكهرباء ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات