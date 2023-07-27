تعليق خورخي خيسوس على تعادل الهلال ضد أهلي طرابلس

علق المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال على تعادل الأزرق مع نادي أهلي طرابلس، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء الخميس على ملعب ستاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

اقرأ ايضًا ..

تصريح خورخي خيسوس عن تعادلات المجموعة الثانية

سيطر التعادل السلبي على مواجهة الهلال ضد الأهلي الليبي، والذي أثار حفيظة المدرب البرتغالي والتعلية على نتائج التعادل التي سيطرت على مباريات المجموعة الثانية بالكامل.

قال خورخي خيسوس عقب مباراة الهلال وأهلي طرابلس أن نتيجة التعادلات التي انتهت بها مباريات المجموعة تبين لنا أنا الفرق لا زالت في طور الاستعداد ولم يصلوا حتى الآن إلى الانسجام.

تعادل نادي السد القطري مع الوداد المغربي بدون أهداف أيضًا في اللقاء الافتتاحي بالمجموعة الثانية.

من المقرر أن يلعب نادي الهلال بقيادة خورخي خيسوس مواجهته المقبلة أمام فريق السد القطري، والمقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر يوليو الجاري.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا