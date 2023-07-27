وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عددًا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح محـمد هيثم محـمد حلمى قائد المنطقة الغربية العسكرية أشار خلالها إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، مؤكدا على استمرار رجال المنطقة فى تنفيذهم مهامهم المكلفين بها فى حماية الحدود الغربية على الوجه الأمثل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية



وألقى الفريق أول محـمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيرًا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة الغربية العسكرية لتكون قادرة على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقها فى حماية الحدود الغربية، مطالباً رجالها بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات ليكونوا فى أعلى درجات الإستعداد القتالى لصون مقدسات الوطن، مثمناً جهودهم وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم فى مختلف الموضوعات، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عددًا من قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية