عاجل
مفاجأة.. إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية 5 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ.. في اليوم العالمي مشروب الطاقة ينهي حياة مراهق.. دّمر خلايا الدماغ الكوكب x واصطدامه بالأرض.. كارثة نيبيرو ومشاهد من يوم القيامة
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

5 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ.. في اليوم العالمي

اليوم العالمي للدماغ
اليوم العالمي للدماغ

اليوم العالمي للدماغ 2023، يستهدف هذا اليوم تسليط الضوء على أهمية دمج العادات الصحية في الروتين اليومي، لتجنب اضطرابات الدماغ، بما في ذلك الخرف، وتحيي منظمة الصحة العالمية اليوم  ٢٢ يوليو ذكرى اليوم العالمي للدماغ للتوعية بطرق الحفاظ الصحية على صحة الدماغ والوقاية من الأمراض التي تصيبها.

اليوم العالمي للدماغ 2023

txt

الإسبريسو لها تأثير قوي على الدماغ.. دراسة توضح علاقتها بالزهايمر

txt

5 أشياء للحفاظ على صحة الدماغ

والخرف متلازمة يمكن أن يسببها عدد من الأمراض التي تتلف بمرور الوقت الخلايا العصبية والدماغ، ويؤدي في العادة إلى تدهور الوظيفة الإدراكية التي تصاحبها عادة تغيرات في المزاج أو التحكم العاطفي.

 

وفي هذا الصدد أوضحت وزارة الصحة والسكان بعض المعلومات الهامة عن مرض الخرف.

ما هو الخرف؟

الخرف هو متلازمة يمكن أن يسببها عدد من الأمراض التي تتلف الخلايات العصبية بمرور الوقت، وهناك 9% من الحالات يمكن ان تظهر عليها أعراض الخرف في سن مبكر (قبل 65 عامًا).

اليوم العالمي للدماغ

وتقدم وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح والتي يمكن اتباعها لحماية الدماغ من الإصابة بالخرف:

1- ممارسة النشاط البدني 

2- التوقف عن التدخين 

3- تجنب شرب الكحول 

4- تناول طعام صحي

5- تجنب العزلة

اليوم العالمي للدماغ

ومنذ عام 2014 ظل الاتحاد العالمى لأمراض الأعصاب (WFN) يحتفل بهذا اليوم بالتعاون مع مجتمعات دولية أخرى، لتسليط الضوء على أهمية صحة الدماغ وتعزيز رعاية الأعصاب على مستوى العالم.

مواد متعلقة

الإسبريسو لها تأثير قوي على الدماغ.. دراسة توضح علاقتها بالزهايمر

5 أشياء للحفاظ على صحة الدماغ

4 عادات تؤثر على صحة الدماغ.. الإجهاد المزمن أبرزها

التهاب اللثة يؤثر على صحة الدماغ.. تفاصيل

القهوة تحفز مناطق في الدماغ .. دراسة تكشف مفاجأة
الجريدة الورقية