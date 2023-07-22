5 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ.. في اليوم العالمي

اليوم العالمي للدماغ 2023، يستهدف هذا اليوم تسليط الضوء على أهمية دمج العادات الصحية في الروتين اليومي، لتجنب اضطرابات الدماغ، بما في ذلك الخرف، وتحيي منظمة الصحة العالمية اليوم ٢٢ يوليو ذكرى اليوم العالمي للدماغ للتوعية بطرق الحفاظ الصحية على صحة الدماغ والوقاية من الأمراض التي تصيبها.

اليوم العالمي للدماغ 2023

والخرف متلازمة يمكن أن يسببها عدد من الأمراض التي تتلف بمرور الوقت الخلايا العصبية والدماغ، ويؤدي في العادة إلى تدهور الوظيفة الإدراكية التي تصاحبها عادة تغيرات في المزاج أو التحكم العاطفي.

وفي هذا الصدد أوضحت وزارة الصحة والسكان بعض المعلومات الهامة عن مرض الخرف.

ما هو الخرف؟

الخرف هو متلازمة يمكن أن يسببها عدد من الأمراض التي تتلف الخلايات العصبية بمرور الوقت، وهناك 9% من الحالات يمكن ان تظهر عليها أعراض الخرف في سن مبكر (قبل 65 عامًا).

اليوم العالمي للدماغ

وتقدم وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح والتي يمكن اتباعها لحماية الدماغ من الإصابة بالخرف:

1- ممارسة النشاط البدني

2- التوقف عن التدخين

3- تجنب شرب الكحول

4- تناول طعام صحي

5- تجنب العزلة

اليوم العالمي للدماغ

ومنذ عام 2014 ظل الاتحاد العالمى لأمراض الأعصاب (WFN) يحتفل بهذا اليوم بالتعاون مع مجتمعات دولية أخرى، لتسليط الضوء على أهمية صحة الدماغ وتعزيز رعاية الأعصاب على مستوى العالم.