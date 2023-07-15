4 عادات تؤثر على صحة الدماغ.. الإجهاد المزمن أبرزها

الدماغ هو عضو معقد يتحكم في الفكر والذاكرة والعاطفة واللمس والمهارات الحركية والرؤية والتنفس ودرجة الحرارة والجوع وكل عملية تنظم أجسامنا، ومن الضروري الاهتمام بصحة الدماغ للحفاظ الوظائف بشكل عام، ولكن هناك بعض العادات اليومية والتي ممكن أن يكون لها آثارا ضارة على الدماغ.

عادات تؤثر على الدماغ

1- نمط الحياة

كشفت العديد من الأبحاث والدراسات،أن الجلوس المفرط يمكن أن يسبب تغيرات في الفص الصدغي الإنسي، وهي منطقة حرجة للذاكرة، والتي قد تساهم في مشاكل الإدراك والذاكرة.

2- قلة النشاط الاجتماعي

أظهرت الأبحاث أن الأفراد الأقل نشاطًا اجتماعيًا يعانون من فقدان أكبر للمادة الرمادية المسئولة عن معالجة المعلومات في الدماغ، لذلك يجب الحرص على الانخراط في تفاعلات اجتماعية هادفة والانضمام إلى النوادي أو المنظمات أو المجموعات، حيث يمكنك مشاركة الأنشطة والتجارب اليومية مع الآخرين، ويمكن أن يوفر التواصل الاجتماعي المنتظم التحفيز الذهني وتعزيز الشعور بالانتماء وتعزيز الصحة العقلية بشكل أفضل.

3- الإجهاد المزمن

يسبب الإجهاد والتوتر والقلق المزمن، في تغيرات كبيرة للدماغ ويمكن أن يؤثر على الصحة العقلية، خاصة التأثير على الذاكرة وعمليات التعلم في قشرة الفص الجبهي، لذلك يجب الحرص على إدارة الإجهاد عن طريق ممارسة تمارين التنفس العميق، أو اليوجا، أو التأمل.

4- اتباع نظام غذائي سيئ

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة الدماغ، حيث يمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من السكر سلبًا على الحُصين، وهو مركز ذاكرة الدماغ، مما يؤثر على مرونته بمرور الوقت، لذلك يجب تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الكاتشب والخبز والبسكويت.