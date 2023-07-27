حريق محل أدوات كهربائية بفيصل

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل محل أدوات كهربائية فى منطقة فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل أدوات كهربائية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وهناك ارشادات لتفادي الحرائق:

– يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال في مكان بعيد عن الأفران والشمس ومصادر الشرر الكهربائي.

– تزويد المنشأة بعدد كاف من السلالم المتنقلة لاستعمالها عند الحاجة.

– المحافظة على نظافة مكان العمل.

– التأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال فى الممرات كالأوراق المهملة والأعشاب.

– التأكد من وجود وسيلة مناسبة للتنبيه بحدوث الحريق.

– الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي حيث أنها تساعد على الاشتعال بشكل كبير.

– عدم ترك الأعشاب والأغصان الصغيرة تحت الأشجار، وتخصيص مكان لها بعيد عن الأشجار.

– التأكد من تواجد مطفأة يدوية كي يتم استعمالها في الأوقات الطارئة.