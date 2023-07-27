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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

النيران تشتعل في مُستودع ذخائر القوات الجوية باليونان

انفجار
انفجار

أُصيب عدة أشخاص بجراح مُتأثرين بشظايا زجاج مُهشم جراء انفجار مُستودع للذخيرة في بلدة نيا أنشيالوس بوسط اليونان، حسبما أفادت قناة التلفزة الحكومية المحلية "ERT".

وأضافت القناة أن "عددًا من سكان نيا أنشيالوس أصيبوا بشظايا النوافذ المحطمة، وتتواجد في الموقع أربع سيارات إسعاف، في حين أن بعض السكان قرروا مغادرة المنطقة مستخدمين قواربهم.

ونقلت القناة أن ممثلي السلطات دعوا لإغلاق محطات التزود بالوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث.

أصوات الانفجارات:

وذكرت القناة أن أصوات الانفجارات ما زالت تسمع في المستودع الذي تشتعل فيه النيران لليوم الثاني، وأن أصوات الانفجارات تصل لمسامع السكان في مدينة فولوس وجميع مناطق ماغنيسيا تقريبًا.

وبحسب القناة فإن مستودعات الذخيرة تعود للقوات الجوية اليونانية.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء أثينا (AMNA) أن "الحادث نجم عن انفجار وقع في مستودع الذخيرة في القاعدة الجوية التابعة للوحدة 111 في مطار نيا أنشيالوس.

وحطمت الانفجارات نوافذ العديد من المنازل، لا سيما في نيا أنشيالوس، وأجبرت حالة الخوف والصدمة العديد من السكان على مغادرة منازلهم.

يُشار إلى أن المسافة من مطار نيا أنشيالوس إلى فولوس تبلغ حوالي 20 كلم.

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