الخميس 27/يوليو/2023 - 08:54 م 7/27/2023 8:54:17 PM

من أسماء الله الحسنى الولى، ومنها الحميد، فهو سبحانه وتعالى «الولى الحميد»، فنعم الناصر ونعم المعين، مالك الملك، ومدبـر الأمر، يقـول سبحانـه وتعـالى: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»، فهو سبحانه وتعالى ولى الذين آمنوا، يتولى أمرهم كله: نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم.

ويقول سبحانه على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِى نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ»، ويقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): «رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّى فِى الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ»، ويقول الحق سبحانه على لسان سيدنا موسى (عليه السلام): «أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ»، وإذا كان الله وليك وناصرك ومَعك، فلا يضرك بعد ذلك مَنْ عليك ومَنْ معك.

أولياء الله هم محبوه ومطيعوه، هم العابدون، والولاية الحقيقية هى التى تقوم على العلم، وعلى طاعة الله، وعلى إقامة الفرائض والبعد عن المعاصى، يقول الحق سبحانه: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»، فالولى الحق مؤدٍّ للطاعات، وقَّاف عند حدود الله، لا يأكل إلا حلالًا، ولا يُطعم أهله إلا حلالًا.

والله سبحانه وتعالى هو الولى الحميد، الولى الذى تولى شئون جميع خلقه فاستحق الحمد لذاته، وهو الحميد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كلها، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها وأعظمها وأتمها، وهو (سبحانه وتعالى) المستحق للحمد كله، المحمـود بكل لسان، وعلى كل حـال وفى كل حـال، فى الشـدة والرخاء، فى العسر واليسر.

والحمـد نوعان، الأول: حمـد على إحسانـه لعبـاده، وعلى ما ساق إليهم من النعم، والثانى: حمد لجلال ذاته، فهو المستحق الحمد لأفضاله ولذاته سبحانه، فما أجمل الحمد وما أعظم ثوابه، يقول نبينا (صلى الله عليه وسـلم): «كَلِمَتـانِ خَفِيفَتـانِ علَى اللِّسـانِ، ثَقِيلَـتـانِ فى المِيزانِ، حَبِيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِ، سُبْحانَ الله وبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ الله العَظِيمِ».

وزير الأوقاف