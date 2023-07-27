وفاء مكي تثير الشكوك حول مصدر دخلها بعد التكميم.. بتصرفي منين ياخريجة السجون؟ (شاهد)

فاجأت الفنانة وفاء مكي الجمهور بلوك جديد وغير متوقع بعد خسارتها أكثر من 25 كيلو من وزنها، وذلك خلال أحدث ظهور لها في مؤتمر إعلان عودتها مجددًا للساحة الفنية بعد غياب دام لسنوات طويلة، عقب أزمتها مع الخادمة.

وفاء مكي تخضع لعملية تكميم المعدة وتفقد 25 كيلو من زونها

أعلنت وفاء مكي خضوعها لجراحة "تكميم المعدة" منذ فترة؛ ما ساعدها على فقدان الوزن بشكل أسرع وجعلها تستعيد رشاقتها وجمالها مجددًا بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها كانت مترددة من التجربة خوفًا على ابنها في حال فشلت العملية وفارقت الحياة.

وفاء مكي بعد تكميم المعدة

وقالت وفاء مكي: "كنت خايفة من العملية؛ لأني خايفة أسيب ابني وهو مالهوش غيري وأموت، وبقيت اقرأ قرآن قبل العملية؛ ولأن العملية صعبة والواحد بيكون بين إيد ربنا"، لافتة أن إنقاص وزنها سيساعدها في خوض تجارب فنية جديدة، مضيفة: "في النهاية التمثيل رزق من ربنا بس لما خسيت هقدر أعمل أي حاجة وأعمل إعلانات كمان".

وفاء مكي في مرمى الإنتقادات بعد خضوعها لتكميم المعدة: مش كانت مش لاقيه تأكل ابنها وتعالج مامتها جابت فلوس العملية منين

سرعان ما هاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعي وفاء مكي بعد إعلان خضوعها لعملية تكميم معدة، منتقدين تصرفها المفاجيء بعد استغاثتها مؤخرًا بسبب تعرضها لضائقة مالية شديدة نظرًا لعدم عدم توافر فرصة عمل تستطيع أن تجني من خلالها قوت يومها ومصاريف معيشتها هي وابنها، بالإضافة إلى امتناع المنتجين عن عرض الأعمال الفنية عليها بعد أزمة سجنها بتهمة تعذيب الخادمتين.

وفاء مكي بعد التكميم

وتساءل المتابعون عن مصدر الأموال التي حصلت عليها وفاء مكي لكي تستطيع الخضوع لجراحة تكميم المعدة والتي من المتعارف عليها أنها تتكلف مبالغ باهظة، في حين أنها تعاني ضائقة مالية شديدة، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: " مش دى اللى مكنتش لاقية تاكل وتدفع الايجار .. يعني معاكي اهوه فلوس تعملي تكميم اومال مش لقيه اكل ولا عارفه ادفع ايجاري ايه كدب ده دلوقتي فلوس ظهرت كانت عايزه تعمل تريند علشان تشتغل دي كده أمور شحاته .. هي مش كانت مش لاقيه تأكل ابنها وتعالج مامتها جابت فلوس عملية التكميم واللي عملاه ف وشها من فين".

تعليقات الجمهور على صور وفاء مكي بعد تكميم المعدة

تعليقات الجمهور على صور وفاء مكي بعد تكميم المعدة

تعليقات الجمهور على صور وفاء مكي بعد تكميم المعدة

تعليقات الجمهور على صور وفاء مكي بعد تكميم المعدة

تعليقات الجمهور على صور وفاء مكي بعد تكميم المعدة

الجمهور يفتح النار على وفاء مكي بعد تصريحاتها الأخيرة: خريجي السجون اصبحو ابطال الدراما المصرية

كما علق آخرون قائلين "خريجي السجون اصبحو ابطال الدراما المصرية .. ومنين عملتها وهي قالت مش لاقيه تاكل .. ابواب قديمة ايه الا قفلتيها تعذيب بنات ورميهم في الشارع عشان يموتوا عادي كده ترجعي عادي وعاملة مؤتمر صحفي رجوعك اصلا تظهري عادي كده عار علي كل بيستضفوكي .. يما شكلها شرير و بيخوف .. هي ديه اللي كانت طالعه تشحت من فتره دلوقتي عملت عمليه و ياترا ديه بالقسط ولا نظامها ايه".

في الوقت نفسه كشفت وفاء مكي عن قائمة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وقالت: "داخلة عملين فنين جديدين أحدهم مسلسل عن المعالم السياحية، بالإضافة إلى أغنية وطنية جديدة"، مشيرة إلى أنها أغلقت صفحة الماضي، وقررت فتح صفحة جديدة في حياتها، كما أنهت خلافاتها مع الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، مضيفة: "بصالح الناس كلها وقلبي بيحب الناس كلها حتى اللي أذوني، وجميع الممثلين وقفوا جنبي في محنتي وأنا بحترمهم".

وفاء مكي

آخر أعمال وفاء مكي

وكان آخر عمل فني ظهرت فيه وفاء مكي قبل 8 سنوات عام 2015، من خلال دورها في مسلسل "الكابوس" من بطولة النجوم غادة عبد الرازق، وكريم محمود عبدالعزيز، وأحمد راتب، وأيتن عامر، وكريم قاسم، ومحمد شاهين، وبيومي فؤاد، وفتوح أحمد، وبدرية طلبة، وسلوى عثمان، وندى موسى، ونهى عابدين، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري.

من هي وفاء مكي

وفاء مكي ممثلة مصرية، حاصلة على دبلوم تجارة، بدأت مسيرتها الفنية منذ الثمانينات من القرن العشرين بالمشاركة في عدة أعمال فنية تركت بصمة في الدراما المصرية أبرزها: "هاربات من الماضي، والراية البيضا، وبوابة المتولي، وذئاب الجبل، والقلب يخطيء أحيانا، وكعب داير، والقضاء في الإسلام، ومن أعمالها السينمائية: (إلا ابنتي، وضد الحكومة، والمشهد الأخير، والجمالية، ولحم رخيص).