بعد تراجع منى فاروق .. قصص 3 نجمات بهرتهن أضواء الفن بعد الاعتزال

تراجعت الفنانة الشابة منى فاروق، عن قرار اعتزالها الفن بعد ساعات قليلة من إعلانها الاعتزال، واستغاثت بالفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان القدير أشرف عبدالباقي؛ لمساعدتها بالعمل، وفي الآونة الأخيرة لجأ بعض النجمات إلى إعلانهن اعتزالهن الفن بشكل مفاجئ، بسبب مرورهن بأزمات أدت إلى إصابتهن بالإحباط، قبل أن يقرروا التراجع عن قرار الاعتزال بعد فترة قصيرة جدًا، وفى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز النجمات اللاتي اعتزلهن الفن وعادو سريعًا.

منى فاروق

إليسا تعتزل الفن بسبب تعرضها للمضايقات

في ليلة وضحاها فوجئ العالم العربي أعلن النجمة اللبنانية إليسا الاعتزال في عام 2019 ، وقالت وقتها إنها قررت التوقف عن طرح الألبومات الجديدة بسبب تعرضها للمضايقات داخل مجال العمل والعديد من الصعوبات، وقالت في تغريدة لها وقتها: "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية.. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا.. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

إليسا

وأثارت النجمة إليسا وقتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب مطالبات الجمهور لها بالتراجع عن اعتزالها وكذلك تلقت الكثير من الرسائل الداعمة لها من النجوم، قبل أن تتراجع سريعًا عن قرار الاعتزال، وطرحت الكثير من الأغاني المنفردة بعد ذلك الوقت، بالإضافة إلى عملها في ألبوم جديد بعد ذلك، خصوصًا أن بعض التكهنات كانت تشير إلى أنها كانت تقصد اعتزال الألبومات وليس الغناء بشكل نهائي.

شيرين عبد الوهاب تعتزل بسبب شعورها بالإحباط

وفي عام 2016 أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب ضجة بعد إعلانها الاعتزال الطرب بشكل مفاجئ، حيث نشرت شيرين عبد الوهاب وبست عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير قرار اعتزالها ، وقيل وقتها إن شيرين اتخذت قرار الاعتزال بسبب مرورها بعدة أزمات وشعورها بالإحباط التام ، وتلقت شيرين وقتها العديد من الرسائل الداعمة لها من النجوم والجمهور والذين طالبوها بالتراجع عن الاعتزال، وبالفعل تراجعت شيرين عبد الوهاب بعد أقل من أسبوع من الاعتزال، وكشفت عن عدم قدرتها على الابتعاد عن جمهورها وعن التوقف عن الغناء والذي يشكل لها كل شيء في حياتها، وتحدثت وقتها إنها تعرضت لمشكلات جعلتها تفكر بالاعتزال في ذلك الوقت.

شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تعتزل لتحصل على تريند

أما من جانبها فاجأت الفنانة ميريهان حسين الجمهوربإعلانها الاعتزال برسالة غاضبة عبرت بها عن شعورها بالضيق بسبب التجاهل الفني لها وقالت: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة واللي زمان أنا عيشته، وترجعت ميريهان عن قرار اعتزالها الفن مُبررة رسالتها، أنها كنت تقصد اعتزالها السوشيال ميديا وليس الفن.