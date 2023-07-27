نقابة المهن الموسيقية تكشف حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب|ما القصة

نفت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ما تداول من الشائعات التي تبلورت حول وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد الأنباء المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين عبدالوهاب

نقابة المهن الموسيقية تكشف حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب

كشف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله، من خلال تصريحات له قائلا: "إن كل ما نشر عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمر عارٍ تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع النقابة أي شخص من إدارة أعمالها أو أسرتها للحديث في ذلك الأمر".

شيرين عبدالوهاب

ما تردد عن وفاة شيرين عبدالوهاب مجرد إشاعات مزيفة

من ناحية أخري، اشتعلت منصات التواصل الإجتماعي بعدما أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا كبيرا مؤخراً يبث القلق بداخل جمهورها ومحبيها عليها، وذلك بعد انتشار أنباء عن مرضها ووفاتها منذ قليل، وبحسب مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، أكد أنها بصحة جيدة وبخير، وما تردد حول مرضها ووفاتها ما هي إلا مجرد شائعات لا صحة لها.

شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب تستعد لإحياء حفلها القادم بالسعودية

كما ان شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفلًا يوم 25 أغسطس المقبل في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الجيمرز، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أشهر أغنياتها. وذلك بعدما حقق حفلها الأخير نجاحا بالغا، وتصدر التريند وحديث وسائل التواصل الاجتماعي.

شيرين عبدالوهاب

وتألقت شيرين في حفلها الأخير في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت مجموعة من أبرز أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، مما جعلها تعرب عن سعادتها بنجاح الحفل، وقالت في تصريحات إعلامية عقب الحفل: "أنا مبسوطة جدا جدا بالحفلة، وبشكر الشركة المنظمة، وبشكر الجمهور السعودي الحبيب على الحضور وهروح أصلي لربنا وهسجد ألف سجدة على حب الجمهور".

شيرين عبدالوهاب

من جهة اخري، يذكر أن آخر الأخبار الفنية للمطربة شيرين عبدالوهاب، إعلانها عن دويتو لها مع زوجها الفنان حسام حبيب في أغنية جديدة من المقرر طرحها قريبا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "عودتني الدنيا" من ألحان تامر عاشور وكلمات أحمد المالكي ومن توزيع نابلسي ومن المفترض طرحها الفترة المقبلة.