الأوقاف تصدرُ بيانًا مهمًّا حول كهرباء المساجد

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها، وذلك في إطار الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وفي ضوء حرص الأوقاف على ترشيد استخدام الكهرباء بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة.

أوضح رئيس القطاع الديني، أن هذه التوجيهات كالآتي:

1. فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا، إذْ لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف.

2. تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه.

3. قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية.

وزارة الأوقاف

4. الاقتصار في الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف.

5. في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يكتفى بمبكر صوت واحد.

6. عدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.

شدد على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.