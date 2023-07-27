وزير الأوقاف يكشف تفاصيل مسابقة القرآن العالمية.. مليون جنية للمركز الأول (فيديو)

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مصر لها دورًا رياديًا في خدمة القرآن الكريم، وكلما كان هناك تطاول من البعض قابله إقبالا كبيرا على كتاب الله، منشيرا إلىأن الإساءة للقرآن الكريم استفزاز لمشاعر المسلمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء الجميع في مصر يسعى لخدمة القرآن الكريم، لافتا إلى أنه يدعو الجميع لزيارة دار القرآن الكريم، في مساجد مصر.

وتابع: “مسأل الله الهداية، لمن يقوم بأشياء غير مقبولة ضد كتاب الله، فالدين الإسلامي علمنا الرحمة بالعالمين”، وأشار إلي أنه تم تخصيص الجمعة المقبلة لـ الحديث عن "القرآن الكريم رحمة للعالمين"، وعضب الشعوب الإسلامية و العربية عن الإساءة للقرآن الكريم.

وتابع :" ندعو إلي حوار الحضارات واحترام الأديان السماوية" وأن ما يحدث من البعض يقوي الإرهاب، ويغذي جماعات الإرهاب و التطرف و العنف، أن أهل القرآن الكريم يحترمون الآخر لأن الإسلام علمنا التقدير و الاحترام.

مليون جنيه لصاحب المركز لأول في مسابقة القرآن الكريم العالمية



وتحدث عن مسابقة القرآن الكريم العالمية، قائلا: " هناك مليون جنيه لصاحب المركز لأول، و هناك نصف مليون جنيه للفائز الثاني، وربع مليون جنيه للفائز الثالث.

60 دولة على مستوى العالم تشارك في مسابقة القرآن الكريم



وكشف أن هناك 60 دولة على مستوى العالم تشارك في مسابقة القرآن الكريم، و هناك مسابقة حفظ مع التجويد و تفسيره للأئمة و الواعظات و أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم، و هناك مسابقة لـ ذوي القدرات الخاصة، و الفائز الأول يحصل على 400 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تقابل مع شاب من ذوي القدرات، يحفظ القرآن الكريم، برقم الأية، ويقوم بقراءة القرآن بصورة مميزة، موضحا أن هناك مسابقة للأسرة القرآنية و الفائز الأول يحصل على نصف مليون جنيه، وأن المتسابق يقوم بالإجابة على الأسئلة من خلال جهاز كمبيوتر.

ولفت إلي أن هناك 6 دول تشارك في اللجان الخاصة بمسابقة القرآن الكريم، و المسابقة تتم بصورة مميزة، وبأقصى درجة من الشفافية.



