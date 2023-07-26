8 ملايين جنيه.. الأوقاف ترفع قيمة جوائز المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

رفعت وزارة الأوقاف قيمة جوائز المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية والتي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الفرع الأول للمسابقة هو حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عاما لافتة إلى أن الجائزة الأولى مليون جنيه و الثانية 500 ألف جنيه والجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم

وأوضحت أن الفرع الثاني سيكون في حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عاما وستكون الجائزة الأولى 500 ألف جنيه و الجائزة الثانية 400 ألف جنيه والجائزة الثالثة 250 ألف جنيه وتم إضافة الجائزة الرابعة 200 ألف جنيه.

وتابعت الأوقاف، أن الفرع الثالث للناشئة في حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام) بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عاما موضحة أن الجائزة الأولى 400 ألف جنيه والجائزة الثانية 300 ألف جنيه والجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه والجائزة الرابعة 150 ألف جنيه والجائزة الخامسة 100 ألف جنيه .

واستطرد الوزراة في بيانها أن الفرع الرابع سيكون في حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عاما والجائزة الأولى ستكون 400 ألف جنيه والجائزة الثانية 300 ألف جنيه.

ونوهت بأن الفرع الخامس سيكون من نصيب ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة) بشرط ألا يزيد السن عن 30 عاما وستكون الجائزة الأولى 400ألف جنيه والجائزة الثانية 350 ألف جنيه والجائزة الثالثة 300 ألف جنيه والجائزة الرابعة 250 ألف جنيه والجائزة الخامسة 200 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة أن الفرع السادس فهو للأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة مشيرة إلى أن الأسرة الأولى ستحصل على 500 ألف جنيه والأسرة الثانية 400 ألف جنيه والأسرة الثالثة 300 ألف جنيه كما تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة 200 ألف جنيه بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.

ولفتت أن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.