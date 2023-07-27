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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الوزراء يعلن قرارًا جديدًا لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء (شاهد)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خطة تعامل الدولة مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا:"هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء". 

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 أضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعلمين، اليوم الخميس، أن شهر أغسطس أيضًا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة.

 أشار إلى أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.

 أوضح 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، إذْ تم استهلاك 36 جيجا فى يوم واحد فتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت، وقال: “إن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل لـ 144 لـ146 مليون متر مكعب فى 10 أيام”.


 واصل مدبولي أن أمين عام الأمم المتحدة قال: “إننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الأصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع”، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا يوميًّا فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الأحفوري. 

 أضاف فى تصريحات صحفية، أنه طبقًا للأرقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة  يوميًّا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.

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