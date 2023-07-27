سكرتير بنى سويف يتفقد منظومة العمل ومنافذ البيع بمشروع الدواجن

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل؛ لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في حضور المهندس ناصر النحوي مدير المشروع.

اطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام العمل بالمشروع، وتفقَّد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة وتابع سير العمل بالمحطة، والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، إذْ ناقش مستجدات الوضع بالمشروع، إذْ أشار مسئولو المشروع أنه من اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سوف يتم إنتاج الدورة الجديدة للدواجن بطاقة إنتاجية 47 ألف طائر، مما يسهم في زيادة المعروض من البيض وتوافره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية من تلك السلعة الحيوية، التي يزداد عليها الطلب أثناء الدراسة.

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