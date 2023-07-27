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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد العالمية: يوليو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق

طقس حار
طقس حار

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبى، أن شهر يوليو الجاري من المنتظر أن يكون الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

 

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو كانت هي الأكثر دفئا لمدة ثلاثة أسابيع مسجلة، وأن درجات الحرارة ارتبطت بموجات الحر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، والتي كان لها تأثيرات كبيرة فى الصحة والبيئة والاقتصاد، إلى جانب حرائق الغابات في بلدان مثل كندا واليونان.

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وأوضح التقرير، أن المتوسط العالمي اليومي لدرجة حرارة الهواء السطحي قد تجاوز في 6 يوليو الجاري الرقم القياسي المسجل في أغسطس 2016، وهو أكثر الأيام حرارة على الإطلاق مع تأخر 5 يوليو و7 يوليو بقليل.

 

وأكدت أن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو كانت هي الأكثر دفئا لمدة ثلاثة أسابيع مسجلة، وأن متوسط درجة الحرارة العالمية قد تجاوز مؤقتا عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة خلال الأسبوعين الأول والثالث من الشهر (ضمن خطأ ملاحظ) وأن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر، منذ شهر مايو كان أعلى بكثير من القيم التي لوحظت سابقا في ذلك الوقت من العام وبما مثل مساهمة في يوليو الحار بشكل استثنائي.

وذكر كارلو بونتمبو مدير خدمة كوبرنيكس لتغير المناخ في التقرير، أن درجات الحرارة المحطمة هي جزء من اتجاه الزيادات الهائلة في درجات الحرارة العالمية، والانبعاثات البشرية المنشأ هي في نهاية المطاف المحرك الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة هذه.

ومن غير المرجح أن يظل سجل شهر يوليو معزولا هذا العام، وأن درجات الحرارة فوق مناطق الأرض من المرجح أن تكون أعلى بكثير من المتوسط وتتجاوز النسبة المئوية 80 لعلم المناخ في ذلك الوقت من العام.

ويرجع الطقس القاسي الذي أثر فى ملايين الأشخاص في يوليو،  لتغير المناخ ونذير للمستقبل، ويتطلب ذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتتوقع المنظمة الدولية، بنسبة 98% بأن تكون واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة هي الأكثر دفئا على الإطلاق وفرصة بنسبة 66% لتجاوز 1.5 درجة مئوية مؤقتا فوق متوسط 1850-1900 لمدة واحدة على الأقل من السنوات الخمس.

ووفقا للتقرير، سجلت الصين رقما قياسيا وطنيا جديدا لدرجة الحرارة بلغ 52.2 درجة مئوية في 16 يوليو (مدينة توربان في مقاطعة شينجيانج الصينية) وذلك وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الصينية، حيث لم يتم كسر سجل درجة الحرارة لأوروبا القارية البالغة 48.8 درجة مئوية التي تم قياسها في صقلية في 11 أغسطس 2021 خلال موجات الحر في يوليو وذلك وفقا للمعلومات المؤقتة.

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