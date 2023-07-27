الأرصاد تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس من 12 ظهرًا

حالة الطقس اليوم.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لذروتها اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية.

أشعة الشمس

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

ارتفاع درجات الحرارة

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ارتفاع قى نسب الرطوبة

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة