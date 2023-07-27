القناة يفاوض هداف زد  لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

دخل نادي القناة في مفاوضات مع احمد الصعيدي نجم وهداف زد ال سي من أجل ضمه لصفوف الفريق استعدادا لحوض منافسات الموسم القادم 2023/2024 بدوري المحترفين المزمع إقامته.

ويسعى نادي القناة للحصول على خدمات احمد الصعيدي خلال الأيام المقبلة خاية وأن اللاعب لديه عروض من أندية اخري يعكف على دراستها.

6 أهداف للصعيدي مع زد في الموسم الماضي

ويعد احمد الصعيدي أحد العناصر المؤثرة في صفوف زد اف سي الموسم الماضي واحد اسباب الصعود للممتاز.

واحرز احمد الصعيدي مع زد اف سي ستة أهداف الموسم الماضي وصنع عشر اهداف.

احمد السعيدي لديه تاريخ طويل مع كرة القدم ولعب احمد الصعيدي لأندية جمهورية شبين وانبي والنصر والاسماعيلي واف سي مصر و والقناه والانتاج الحربى وصعد مع اف سي مصر للدوري الممتاز كما لعب بصفوف النصر بالدوري الممتاز.

واحرز لقب هداف القسم الثاني حينما كان ستة مجموعات بقميص نادي النصر برصيد 18 هدف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد تأهل رسميا للدوري الممتاز للموسم المقبل، بعد تصدره جدول ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة برصيد 65 نقطة.

القناة ينهي الموسم في المركز الرابع

بينما أنهى القناة الموسم في المركز الرابع بنفس المجموعة، بعدما نجح في حصد 53 نقطة .

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