نيقولا معوض يكشف لأول مرة تفاصيل صادمة عن تعرضه للتحرش: "تجربتي كسرتني"

خرج الفنان نيقولا معوض عن صمته من خلال تصريحات له، وكشف تفاصيل تعرضه للتحرش منذ صغره، عندما كان يبلغ من العمر 11 سنة، واسباب عدم التحدث مع أهله عن هذه التجربة، بعدما استمر التحرش لسنوات.

نيقولا معوض



نيقولا معوض "تجربة كسرتني وجعلتني انطوائي"

أوضح نيقولا معوض من خلال ظهوره مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks قائلا: "التجربة كانت سيئة وكسرتني، وساهمت في إني أكون ولد انطوائي، وأول مرة تعرضت للتحرش كان عمري 11 سنة، واستمر التحرش سنوات".

نيقولا معوض

سبب صمت نيقولا معوض لسنوات عن التحرش به

وتابع نيقولا معوض معلقا: "الرجل الذي تحرش بي لعب على تعلق والدي بي، وهددني بأن والدي لو عرف سيطلق عليه النار وبالتالي سيدخل السجن، وهذه هو سبب سكوتي".

نيقولا معوض

نيقولا معوض "تخطيتها لما كبرت"

وأشار نيقولا معوض ردا على سؤال كيف استطاع تخطي هذه التجربة السيئة، معبرا: "تخطيتها لما كبرت وعرفت إني لست المذنب، لأن الكثير ممن يمرون بهذه التجربة يشعرون بالذنب ويلومون أنفسهم".

نيقولا معوض

نيقولا معوض ينصح جميع من عانى بتجربة التحرش

حرص نيقولا معوض علي نصيحة جميع من عانى من التحرش في مرحلة عمرية ما قائلا: "كثير ناس لما تتعرض للتحرش تهرب للمخدرات أو شرب الخمور وكل هذا لا يفيد، والأفضل أن ينظروا للتجربة من بعيد، ويتأكدوا من أنهم لم يكن لهم يد فيها".

من ناحية أخري، يذكر أن نيقولا معوض كشف مؤخرا عن كواليس حصوله على دور عمر الخيام في مسلسل "الحشاشين"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

نيقولا معوض

واضاف نيقولا معوض إن مسلسل "الحشاشين" عرض عليه العام الماضي ليقدمه في موسم 2023 لكنه اعتذر عنه نظرا لارتباطه بتصوير مسلسل "الثمن" في تركيا، وعندما تأجل المسلسل لرمضان 2024 تم عرض العمل عليه مرة أخرى ووافق على الفور.

وأكمل نيقولا معوض حديثه: "كنت مضايق جدا السنة اللي فاتت أما اعتذرت عن المسلسل موضحا أنه يحب العمل مع المخرج بيتر ميمي وسعيد جدا بهذا المسلسل".

وعن تعاونه مع النجم كريم عبد العزيز قال نيقولا معوض: "طول عمري بحب شغله ونفسي أشتغل معاه بالإضافة لشركة الإنتاج سينرجي".

ويجسد نيقولا معوض شخصية عمر الخيام في المسلسل، وعن هذا الأمر قائلا: "الشخصية دي كلنا حبينها وعارفينا وتركت أثر كبير جدا والدور دا بيحملني مسؤولية معينة وهذا طبيعة الفنان عندما يجسد شخصية تاريخية".

مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز.

احداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "حسن الصباح"، مؤسس تنظيم جماعة الحشاشين الإرهابية، الذي ولد عام 1037 وطُلب منه السفر إلى مصر في عهد المستنصر بالله الفاطمي، وقضى بها 3 سنوات ما بين القاهرة والإسكندرية، اختلف خلالها مع أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، وسجنه ثم طرده من مصر وعاد إلى أصفهان.