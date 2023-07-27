X يطلب 1000 دولار شهريًا أو فقدان العلامة الزرقاء

وسط تغيير علامته التجارية إلى X، يقال إن Twitter يضغط على المعلنين في محاولة لزيادة أرباحه النهائية. أشارت التقارير في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن عائدات Twitter انخفضت بنسبة مذهلة بلغت 50٪.

أحدث استراتيجية للشركة لزيادة الإيرادات، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تطلب من العلامات التجارية إنفاق ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا على الإعلانات من أجل الحفاظ على حالتها التي تم التحقق منها على المنصة.

وردًا على تغريدة حول تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، قال إيلون ماسك إن التكلفة المرتفعة إلى حد ما هي إجراء وقائي للمساعدة في تقليل عدد المحتالين الذين ينشئون ملايين الحسابات على المنصة.

أضاف ماسك أنه يمكن للعلامات التجارية بدلاً من ذلك اختيار دفع 1000 دولار شهريًا للحصول على شارة المؤسسة التي تم التحقق منها للشركة.

من الواضح أن Twitter يبحث عن طرق لتقليل خسائره، وأن الإعلان هو المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن تويتر يخفض الأسعار على بعض الفتحات الإعلانية.

على سبيل المثال، يمنح Twitter جميع الحجوزات الجديدة خصمًا بنسبة 50 بالمائة حتى 31 يوليو. تدعي الشركة أن الهدف من هذه الخصومات هو السماح للمعلنين بالوصول خلال اللحظات الحاسمة مثل الأحداث الرياضية.

في حين أنه من غير المرجح أن يمثل السعر الشهري 1000 دولار مشكلة للعلامات التجارية الكبرى، فإن التغيير الجديد قد يضر الشركات الصغيرة التي لا تريد أو لا تملك ميزانية إضافية للالتزام بها.