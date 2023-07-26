بخطوات بسيطة وسريعة.. حضري مكرونة كانيلوني على الطريقة الإيطالية

مكرونة كانيلوني من أسهل وأسرع الأكلات التي يمكن صنعها، تتعدد أنواع وصفات المكرونة الإيطالية الشهية، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكانيلوني بحشوة لذيذة وطيبة وبخطوات بسيطة وسريعة.

مكرونة كانيلوني

مقادير مكرونة كانيلوني

- مقادير حشوة اللحم :

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

طماطم : 200 غم (مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة)

البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

لحم بقر مفروم : 300 غراماً

معجون الطماطم : نصف ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- لفائف الكانيلوني : 400 غراماً (مكرونة)

- جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- كريمة الطبخ : كوب ونصف (سائلة)

- الحبق : ملعقة كبيرة

- صلصة طماطم : كوب ونصف

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

مكرونة كانيلوني

طريقة التحضير

لتحضير حشوة اللحم: في قدر على نار متوسطة سخني الزيت، وأضيفي البصل وشوحيه قليلاً حتى يذبل، ثم أضيفي اللحم المفروم وتبلي بالملح، والفلفل، والقرفة، وقلبي حتى يتغير لون اللحم.

أضيفي مكعبات الطماطم، ومعجون الطماطم، واتركي المكونات على نار هادئة حتى تنضج دون تغطية القدر، ثم ارفعي القدر واتركي الحشوة جانباً حتى تبرد قليلاً.

احشي حبات الكانيلوني بحشوة اللحم وضعيها في صينية فرن.

اخلطي صلصة الطماطم مع الكريمة والحبق في وعاء جانبي، ونكّهي بالملح والفلفل الأسود وحركي المزيج حتى يتجانس، ثم اسكبيه فوق حبات الكانيلوني في الصينية.

انثري جبن البارميزان على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج وتتحمر وقدميها ساخنة.