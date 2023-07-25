المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب بتوفير الدعم للشعب الفلسطيني

عقد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان دور انعقاده السنوي بمقر المنظمة بالقاهرة بداية من صباح اليوم الثلاثاء 25 يوليو.

طالب المجلس الحكومات العربية بالعمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وتوفير الدعم لصمود الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التوقف عن التطبيع المجاني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تشمل مبادرة السلام السعودية التي تبنتها القمة العربية 2002 الحد الأدنى لهذه التحركات التي تشكل ضررا بالغا بالشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأقر المجلس التقريرين الأدبي والمالي، وناقش محاور استراتيجية عمل المنظمة، موجهاً التهنئة لكل الحقوقيين العرب بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي شكلت الرافد الرئيس لنشأة حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

واحتفى المجلس بالعيد 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 30 عاما على إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان.

وقرر المجلس اختيار كل من الكاتبة والحقوقية البحرينية "خولة مطر" والمحامي الحقوقي المصري "محمود قنديل" لعضوية المجلس للدورة الحالية، وذلك ضمن حصة 20 بالمائة من المقاعد التي يختارها المجلس المنتخب بالتعيين وفق النظام الأساسي للمنظمة.

وفي القضايا جدد المجلس دعوته للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للعمل بشكل جاد على تسوية مناطق النزاعات الأهلية المسلحة، بما في ذلك سوريا وليبيا والسودان واليمن، مجدداً التأكيد على أهمية ادماج مكون حقوق الإنسان في أسس التسويات السلمية لضمان استدامتها وفاعليتها.

وجدد المجلس مطالبه بوقف كل أشكال الملاحقة القانونية والأمنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والافراج فورا عن سجناء الرأي بغض النظر عن طبيعة الاتهامات القانونية الموجهة لهم.



كما دعا المجلس الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي بالعمل معا على فرض وقف إطلاق النار ضمن أفق بدء مفاوضات عاجلة بسقف زمني لانهاء الوضع الكارثي في السودان، معرباً عن قلقه إزاء التقديرات المروعة لضحايا النزاع من المدنيين والمقاتلين، وخاصة في الخرطوم الكبرى وولايات دارفور.

ويلتقي مجلس أمناء المنظمة غدا مع 40 من قيادات الاحزاب السياسية والمؤسسات المدنية السودانية بالقاهرة لتعميق النقاش حول الأزمة وسبل التصدي لها، والعمل على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم افلات الجناة من العقاب.



ويشارك مجلس أمناء المنظمة يومي الخميس 27 والجمعة 28 في اللقاء التمهيدي لشبكة الخبراء العرب لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.