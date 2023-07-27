القندوسي يواجه شبح الرحيل المبكر عن الأهلي

أصبح اللاعب الجزائري أحمد القندوسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريب من الرحيل الرسمي عن القلعة الحمراء، ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وشار القندوسي في مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي بالأمس، لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي قد تكون الأخيرة للاعب مع الفريق الأحمر.

ويفاضل النجم الجزائري حاليا بين عرضي شباب بلوزداد وزد الصاعد حديث للدوري الممتاز لاستعارته لمدة موسم بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بمنحه فرصة خارج القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية اليوم أن قرار رحيل اللاعب جاء بعد التعاقد مع رضا سليم الوافد الجديد من نادي الجيش الملكي المغربي.

القندوسي يخرج من حسابات كولر

ولم يقدم القندوسي المستوى المأمول خلال الفترة التي قضاها بين جدران النادي الأهلي ولم يحصل على ثقة المدير الفني مارسيل كولر، الذي قرر استبعاد اللاعب من حساباته للفترة المقبلة.

وتوج الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي للمرة الـ43 في تاريخه، تحت قيادة المدي الفني السويسري مارسيل كولر الذي يعيش أفضل فتراته داخل جدران القلعة الحمراء.