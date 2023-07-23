الزراعة تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة في جميع محافظات الجمهورية

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، أن جميع القيادات المعنية ومديري مديريات الزراعة والتعاون وكذلك مسئولو منظومة تداول الأسمدة يتابعون تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لضمان توفير الأسمدة وصولها للمزارعين.

متابعة منظومة الأسمدة

وقام المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة ومفتشي الإدارة المركزية بزيارة إلى محافظة دمياط لمتابعة منظومة الأسمدة حيث عقد اجتماعا بمديرية الزراعة بحضور المهندس سميح عبد السميع ،وكيل وزارة الزراعة بدمياط والسادة مديري الإدارات التعاونية بالمراكز والسادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية وجمعية التسويق وذلك لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير لضبط منظومة حوكمة نقل وتوزيع الأسمدة كما عقد اجتماعا موسع بحضور مديري الجمعيات الزراعية والكتبة وأمناء المخازن للوقوف على مدى تنفيذ إجراءات استلام الأسمدة والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة.

وتم مناقشة أهم الخطوات لتطوير العمل التعاوني طبقا لرؤية ومنهجية الوزير من حيث طرح وتطبيق افكار خارج الصندوق والتي يكون مردودها اقتصادي واجتماعي وبيئي وكذا تنشيط الدور الخدمي للجمعيات الزراعية وطرح عدد من الأفكار لتطبيقها في القريب العاجل تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والانتاجية غير نمطية.

كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بمركز كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط بنواحي الإسماعيلية وتفتيش أول وكفر البطيخ والبستان للتأكد من تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لحوكمة منظومة الأسمدة بكافة النواحي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة حوكمة وصرف الاسمدة للمزارعين والشحن والتفريغ حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.