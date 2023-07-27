النيجر.. الجيش يُعلن تأييد الانقلابيين لتجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة

أعلن الجيش في النيجر، اليوم الخميس، دعم القوات التي أعلنت الانقلاب لوضع حدّ لنظام الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي.

وقال بيان وقّعه رئيس أركان القوات المسلّحة الجنرال عبده صدّيق عيسى، إنّ "القيادة العسكرية للقوات المسلّحة في النيجر قرّرت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن من أجل تجنّب مواجهة دامية بين القوى المختلفة".

وشهدت النيجر محاولة انقلاب، احتجز خلالها عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس، محمد بازوم، فيما منحهم الجيش" مهلة لإطلاق سراحه"، ليُعلن بعدها وزير الخارجية، حسومي مسعودو، تنصيب نفسه رئيسًا للحكومة بالنيابة.

ودعا وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، للتعبئة لمقاومة "الانقلاب"، مؤكدًا أن حكومة بازوم هي "الحكومة الشرعية"، فيما أكد رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، أن المواطنين سيحمون المكتسبات التي تحققت بعد كفاح طويل.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن، محوطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه"، وفق فرانس برس.

كما أوضح أن "ذلك يأتي على إثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية".

كذلك أكد "تمسك" المجلس بـ"احترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر"، مطمئنًا أيضًا "المجتمع الوطني والدولي فيما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان".

ولفت بيان العسكريين الانقلابيين أيضًا إلى "تعليق كل المؤسسات المنبثقة من الجمهورية السابعة. وسيكون الأمناء العامون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوات الدفاع والأمن تدير الوضع، ويُطلَب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل".

مصر تتابع تطورات الأوضاع

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم الخميس، أعلنت فيه أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع فى النيجر، وتؤكد حرصها على سلامة واستقرار جمهورية النيجر الشقيقة والحفاظ على النظام الدستورى والديمقراطى فى البلاد.

كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع شعب النيجر الشقيق، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ على سلامة المواطنين.

يذكر أن رئيس النيجر الحالي، محمد بازوم، يتولى السلطة منذ أبريل 2021، وهو أول رئيس من الأقلية العربية للبلاد، حيث تسلم الرئاسة من الرئيس السابق محمدو يوسوفو، في أول انتقال سلمي للسلطة في النيجر من رئيس مدني منتخب إلى آخر منذ استقلال البلاد العام 1960.

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