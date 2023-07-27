حملة ١٠٠ يوم صحة توقع الكشف الطبي على المواطنين بحي المعادي

قامت حملة “١٠٠ يوم صحة” بتوقيع الكشف الطبي والتحاليل لعدد من موظفات حي المعادي التابع لمحافظة القاهرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسيه لدعم المنظومه الطبيه لتوفير حياه كريمه للمواطن وتأتي مبادرة حمله 100يوم صحه التي تستهدف إجراء الكشف الطبي للمواطنين.

تنظيم يوم آخر لاستكمال توقيع الكشف الطبي على باقي موظفي الحي

وأعلنت الحملة عن تنظيم يوم آخر لاستكمال توقيع الكشف الطبي على باقي موظفي حي المعادي الراغبين في عمل الفحوصات الطبيه التى تشمل ( قياس ضغط- وقياس سكر- واعتلال كلوي )، كما تم عمل توعيه قبل الفحوصات للمرأة و الاهتمام بصحتها والمتابعه بشكل دورى لأى مشكله صحيه تعاني منها.

وياتي هذا طبقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ لمنطقه الجنوبيه وتحت أشراف وقيادة اللواء دكتورطارق بحيرى رئيس حى المعادى بالتعاون مع فريق العمل من المنطقة الطبيه بالمعادى .

يذكر أن محافظة القاهرة قد أعلنت أن مبادرة 100 يوم صحة، تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدى والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائى، والضغط، بالإضافة إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعضها.

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتقديم كل التسهيلات لدعم «حملة 100 يوم صحة» في أحياء القاهرة من أجل خدمة المواطنين وتفعيل المشاركة المجتمعية.

يأتي ذلك، في إطار حرص الدولة على تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين هناك وضمان استفادتهم من كافة المبادرات الرئاسية التى تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة لهم،​ وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة دعم المنظومة الطبية وتستهدف مبادرة حمله 100يوم صحة توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وقامت الحملة بتنظيم قافلة بحي المعصرة بالقاهرة بحضور اللواء عمرو عيسوي، رئيس حي المعصرة، بالتعاون مع الدكتورة عزه محمد، مدير عام المنطقة الطبية بالمعصرة وفريق العمل من المنطقة الطبية بالمعصرة وتم توقيع الكشف الطبي والتحاليل لجميع العاملين المترددين على القافلة بحي المعصرة.