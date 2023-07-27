الذهب يتحرك في نطاق ضيق وسط تطورات عدة بالسوق المحلية

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، تحركًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2165 جنيهًا مقابل سعره صباح اليوم 2155 جنيهًا، متجاهلاً نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس والذي فشل في دعم أسعار الذهب العالمي بالشكل الذي كان متوقع، ليظل سوق الذهب في حالة ترقب وسط تطورات عديدة في السوق المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

الفترة الأخيرة شهدت انفصال في تسعير الذهب في السوق المحلي عن السوق العالمي، فقد استمر الذهب في السوق المحلي في الانخفاض التدريجي أو الاستقرار في الوقت الذهب شاهدنا تحركات كبيرة صعوداً وهبوطاً في سعر الأونصة العالمية.

عوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي كانت السبب وراء التحركات الضعيفة في السوق المحلي مؤخراً، خصوصا مع تراجع الطلب الموسمي على الذهب في هذا الوقت من العام إلى جانب ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في سوق الذهب.

أيضاً مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية أسهم بشكل أساسي في تحقيق الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار بعد أن زادت من المعروض المحلي مقارنة مع الطلب الذي يشهد تراجعا.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.

وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبًا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة ليبدأ بعدها في اتباع نهج "يتوقف على البيانات".