الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.

وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبًا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة ليبدأ بعدها في اتباع نهج "يتوقف على البيانات".

التغير بالأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1977.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 0352 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.04 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.64 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2155 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 ليسجل 1847 جنيهًا، ووصل سعر الذهب عيار 24 نحو 2463 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 17240 جنيهًا.