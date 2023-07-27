بوتين يتعهد بتقديم 50 ألف طن حبوب بنقل مجانٍ لدول إفريقيا| فيديو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتوريدات الحبوب للدول الأفريقية، وتعهد بوتين: سنقدم بالمجان لتلك الدول في إفريقيا من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب بنقل مجان.

وصرح بوتين: روسيا لا تتوانى في تقديم كامل الدعم والمساعدة للبلدان الأفريقية ، ولكن نرغب في رفع العقوبات عن ورادات القمح والحبوب والأسمدة الروسية، ولكن هناك عراقيل أمام النقل المجاني للأسمدة الروسية إلى البلدان الفقيرة ، من مجموع 262 ألف طن من هذه الأسمدة تمكن من إرسال دفعتين ، إحدهما 20 ألف طن إلى مالوي، و34 ألف طن إلى كينيا، وباقي المجموعة ظل في أيدي الأوروبيين.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ندرك أهمية إمداد الدول الأفريقية بالمواد الغذائية، وروسيا تسهم بنسبة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي وأفريقيا قادرة على إطعام نفسها.

وتابع: أن حصة روسيا من القمح في الأسواق العالمية تمثل 20% ، أما أوكرانيا فحصتها 5% أو أقل من ذلك، وهذا يعني أن روسيا تسهم بقسط مهم في الأمن الغذائي العالمي وتعتبر مورد مسؤولا وموثوقا للمنتجات الزراعية ، مؤكدًا رفضنا تمديد اتفاق تصدير الحبوب لأنه لا يمكن التعويل عليه في خدمة الدول الأفريقية.

وأشار إلى أنه تم وضع عراقيل لصادرات الأسمدة الروسية إلى دول أفريقيا، ومع ذلك نمت التجارة في المنتجات الزراعية بنسبة 10% خلال العام الماضي، وبلغت نحو 7 مليارات دولار .

واضاف بوتين، انه خلال الفترة بين يناير 2023 ويونيو من العام الجاري ارتفعت نسب النمو التجاري بالمنتجات الزراعية بين روسيا ودول إفريقيا بنسبة 60% ، وفي عام 2022 صدرت روسيا إلى افريقيا 11 مليون طن منتجات زراعية، وفي الستة أشهر من العام الجاري صدرت نحو 10 ملايين طن منتجات زراعية رغم العراقيل.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرص بلاده على تعميق الصلات التجارية والإنسانية مع دول إفريقيا، متابعا: نجري العديد من النقاشات البناءة والمفيدة ، ويتم دراسة أفكار جديدة بشأن مشاريع مشتركة جديدة مع الدول الإفريقية.

وتابع بوتين: قدرات أفريقيا بديهية للجميعن فمعدلات نمو الناتج القومي المحلي للقارة خلال السنوات العشرون الأخيرة تفوق العمدلات العالمية ، وعدد سكان افريقيايقترب من مليار ونصف مليار نسمة ، ويتزايد بشكل أسرع بالمقارنة مع آي مكان أخر في العالم.

سنعمل على توفير الدعم للدول الأفريقية

وأكد “بوتين” خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أننا سنعمل على توفير الدعم لـ الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن حصة روسيا من القمح في الأسواق العالمية وصلت لـ 20 %، وأوكرانيا تورد 5%.

إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن

وأوضح أن إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن، و الصادرات 47 مليون طن، وأن انتاج روسيا كان 156 مليون طن من الحبوب، و هناك توريد من القمح وصل لـ 60 مليون طن.

وكشف أن التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أنهم يقوموا بإنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.