أوكرانيا تُعلن وفاة وإصابة 10 أشخاص جراء قصف روسي على دونيتسك

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، جراء قصف شنته روسيا على منطقة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.



وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو- عبر قناته على تطبيق (تليجرام)- "في 26 يوليو 2023، أسفر قصف روسي عن مقتل شخص في زاليزسني وإصابة 9 آخرين".

وقال كيريلينكو، إنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

في السياق، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بأوكرانيا، اليوم، أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 244 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.



وأضافت الهيئة أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و186 دبابة، و8 آلاف و147 من المركبات المدرعة، و4 آلاف و745 من النظم المدفعية، و698 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و457 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و311 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و229 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 708 من المعدات الخاصة، و3 آلاف و996 طائرة مسيرة، وإسقاط 1347 من صواريخ كروز".

ومن حانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف بأوكرانيا أوليه سينيهوبوف، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة، الليلة الماضية.

وأضاف سينيهوبوف إن القوات الروسية أسقطت قنبلة موجهة من طائرة على قرية في كيوبيانسك بمنطقة خاركيف، وأدى انفجار القنبلة إلى تدمير منزل مكون من خمسة طوابق".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وقال إنه لسوء الحظ، لقيت امرأة تبلغ من العمر 74 عاما حتفها، فيما أصيب 4 آخرون.

وأصابت المدفعية الروسية وقذائف الهاون وأسلحة أخرى مناطق مأهولة بالسكان في مقاطعات بوهودوخيف وخاركيف وإيزيوم وتشوهيف وكوبيانسك.

قصف روسي استهدف أوديسا

وفي سياق متصل، شنت القوات الروسية، ليل الإثنين، هجومًا استهدف منطقة أوديسا جنوب غربي أوكرانيا، في هجوم متواصل منذ نحو أسبوع، بعد أن عادت المدينة إلى الواجهة في مشهد الحرب الروسية، وتحديدا منذ انتهاء العمل باتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي إطار ذلك، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية إن روسيا قصفت البنية التحتية لأحد الموانئ في منطقة أوديسا في هجوم صاروخي الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل حارس وإلحاق أضرار بمحطة للشحن.

وتستهدف الهجمات الروسية موانئ أوديسا على نحو متكرر منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهي اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوديسا لمدة عام تقريبا.

وقال أوليه كيبر حاكم أوديسا إن روسيا أطلقت صواريخ كاليبر على ميناء لم يحدده من غواصة في البحر الأسود. وأضاف أن مبنى أمنيا دُمر ولحقت أضرار بسيارتين.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه لم يتمكن من إسقاط صواريخ كاليبر، لكنه أعلن إسقاط ثماني طائرات مسيرة الليلة الماضية في مناطق أخرى من أوكرانيا.



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