أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية نحو 2155 جنيهًا، ويشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 21 يسجل 2155 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1847 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2463 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17240 جنيهًا.

التحركات المستمرة لأسعار الذهب في مصر خلال هذه الفترة ناتجة عن استقرار العوامل المستخدمة في تسعير الذهب في مصر، مثل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والطلب على الذهب المتراجع خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في الأسواق.

من جهة أخرى أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم أمس عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تصرف مقدمًا عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.

الشهادات تستهدف الدولار المكتنز لدى الأفراد، وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.

الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع الخميس مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.