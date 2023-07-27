فتح باب القبول للالتحاق بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض بـ 3 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد (رعاية) الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وذلك للعام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت الهيئة شروط التقدم للالتحاق بمعاهد (رعاية) الفنية للتمريض بنظام الدراسة لمدة خمس سنوات، حيث يتم الاختيار بين المتقدمين طبقًا لأعلى المجاميع.

وتابعت: شروط التقدم لمعاهد رعاية الفنية للتمريض تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، وحاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية" في عام التقدم نفسه، ولابد أن يجتاز المتقدمون اختبارات متعددة في اللغة العربية، والحاسب الآلي، واللغة الانجليزية كما يشترط حضور الطلاب كورس اللغة الإنجليزية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، على أن الكشف الطبي يتم بواسطة اللجان الطبية بالهيئة، ويشمل: كشف نظر، وكشف باطني، وكشف لياقة طبية للوظيفة، إضافة إلى اختبار كشف الهيئة، الذي يتضمن الاختبار الشخصي، واختبار القدرات، بالإضافة إلى اختبار نفسي، واختبارات قوة الملاحظة، ومهارات التواصل، مشيرة أن التقدم يكون بمقار معاهد رعاية بالمحافظات.

وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، إلى معاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد وتشمل معاهد «المبرة، السلام، الحياة بورفؤاد»، وفي محافظة الأقصر معاهد رعاية «الكرنك الدولي، الأقصر، إيزيس، حورس»، فضلًا عن معهد رعاية «فايد» الفني للتمريض بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بإجمالي 8 معاهد تغطي محافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث.

مدرسة التمريض

ومن جانبها أشارت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نقيب التمريض والمشرف على تمريض التأمين الصحي الشامل، أهمية إنشاء مدارس ومعاهد رعاية للتمريض، بهدف توفير ممرضين قادرين على القيام بالعناية التمريضية الأساسية مستندة على المعلومات والمهارات العملية اللازمة أثناء عملها مع الأفراد الأصحاء والمرضى في جميع المؤسسات الصحية وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية

مؤكدة أنه معاهد رعاية الفنية للتمريض تضمن تأهيل الطلاب وتوفير المهارات العملية اللازمة لهم، وفقًا لمعايير الجودة العالمية المتبعة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في النهاية في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتم تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع معايير الجودة وحاجة سوق العمل.

معاهد الرعاية الفنية للتمريض

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تم إنشاء معاهد رعاية للتمريض، في إطار حرص الهيئة على الاهتمام بمنظومة التمريض، باعتبارها ذراع خدمي هام في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأحد الركائز الأساسية في نجاح آداء الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وكافة المتعاملين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة للتعليم الفني، وهو ما أدى لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية، في إطار استراتيجية الهيئة نحو تغطية احتياجات كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل من الأفراد والأطقم التمريضية مستقبلًا.

مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة التي ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وذلك سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، والبالغ عددها حتى الآن 8 مدارس ومعاهد بمحافظات وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، ومن المقرر أن يتزايد أعداد المعاهد مع الامتداد المرحلي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ليشمل كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.