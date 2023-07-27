أسعار الأسماك اليوم الخميس بأسواق الجملة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس، اختلافات طفيفة على بعض الأنواع في أسواق الجملة، إذ تبدأ أسعار السمك البلطي من 56 جنيهًا وتصل لـ 64 جنيهًا، ويبدأ الجمبري من 80 جنيهًا للحجم الصغير ويصل لـ 310 جنيهات للكبير.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الخميس في أسواق الجملة.

أسماك

أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة

البلطي:- من 56 لـ 64 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 80 لـ 120 جنيهات.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 65 لـ 95 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 190 لـ 290 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيهات.

مرجان:- من 35 لـ 55 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 41 لـ 65 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 190 لـ 310 جنيهات.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

بوري:- من 56 لـ 110 جنيه.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 70 لـ 130 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.