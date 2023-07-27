المانجو تبدأ من 9 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة

شهدت أسعار الفاكهة والمانجو، اليوم الخميس، استقرارًا في الأسعار، بسوق العبور وغيره من أسواق الجملة، إذ تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل لـ 60 جنيهًا وذلك حسب أنواعها المختلفة، ويتراوح العنب البناتي بنوعيه الأصفر والأحمر ما بين 10 لـ 18 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة في سوق العبور وأسواق الجملة.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

البرتقال الصيفي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

الليمون البلدي: من 6 لـ 20 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 10 لـ 18 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر: من 10 لـ 18 جنيهًا.

تفاح مصري: من 14 لـ 30 جنيهًا.

بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي: من 12 لـ 18 جنيهًا.

كنتالوب: من 6 لـ 14 جنيهًا.

خوخ بلدي عريشي: من 40 جنيهًا.

كمثرى خشابي: من 12 لـ 18 جنيهًا.

كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

دوم: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز: 30 جنيهًا.

كيوي: 26 جنيهًا.

أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

الفاكهة ا

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

مانجو عويس: من 16 لـ 30 جنيهًا.

مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو زبدية: من 12 لـ 18 جنيهًا.

مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو صديقة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو نعومي: من 15 لـ 21 جنيهًا.