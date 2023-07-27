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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المانجو تبدأ من 9 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم في أسواق الجملة

الفاكهة
الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة والمانجو، اليوم الخميس، استقرارًا في الأسعار، بسوق العبور وغيره من أسواق الجملة، إذ تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل لـ 60 جنيهًا وذلك حسب أنواعها المختلفة، ويتراوح العنب البناتي بنوعيه الأصفر والأحمر ما بين 10 لـ 18 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة في سوق العبور وأسواق الجملة.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

البرتقال الصيفي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 الليمون البلدي: من 6 لـ 20 جنيهًا.

 عنب بناتي أصفر: من 10 لـ 18 جنيهًا.

 عنب بناتي أحمر: من 10 لـ 18 جنيهًا.

 تفاح مصري: من 14 لـ 30 جنيهًا.

 بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

 بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

 تين برشومي: من 12 لـ 18 جنيهًا.

 كنتالوب: من 6 لـ 14 جنيهًا.

 خوخ بلدي عريشي: من 40 جنيهًا.

 كمثرى خشابي: من 12 لـ 18 جنيهًا.

 كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

 أناناس: 50 جنيهًا.

 دوم: من 20 لـ 40 جنيهًا.

 كريز: 30 جنيهًا.

 كيوي: 26 جنيهًا.

 أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

 موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

 موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

الفاكهة ا

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

 مانجو عويس: من 16 لـ 30 جنيهًا.

 مانجو هندي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو تيمور: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو زبدية: من 12 لـ 18 جنيهًا.

 مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 مانجو فونس: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

 مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 مانجو صديقة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري: من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

مانجو نعومي: من 15 لـ 21 جنيهًا.

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