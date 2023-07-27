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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

الخضراوات
الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، في سوق العبور وأسواق البيع بالجملة تغيرات طفيفة على بعض الأنواع، إذ تتراوح الطماطم ما بين 4 لـ 6.5 جنيه، والخيار البلدي من 6 لـ 9 جنيهات، والفلفل الألوان من 15 لـ 25 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط أسعار الخضار في أسواق الجملة.

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الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

الطماطم:- من 4 لـ 6.5 جنيه.

البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 12 لـ 17 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 8 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

فاصوليا:- من 14 لـ 22 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 2.5 لـ 4.5 جنيه.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 5.5 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 12 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

خيار صوب:- من 6 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

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