شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، في سوق العبور وأسواق البيع بالجملة تغيرات طفيفة على بعض الأنواع، إذ تتراوح الطماطم ما بين 4 لـ 6.5 جنيه، والخيار البلدي من 6 لـ 9 جنيهات، والفلفل الألوان من 15 لـ 25 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط أسعار الخضار في أسواق الجملة.

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الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

الطماطم:- من 4 لـ 6.5 جنيه.

البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 12 لـ 17 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 8 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

فاصوليا:- من 14 لـ 22 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 2.5 لـ 4.5 جنيه.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 5.5 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 12 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

خيار صوب:- من 6 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.