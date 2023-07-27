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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير اقتصادي: روسيا مهتمة بالتعاون الحقيقي مع إفريقيا

القمة الروسية الإفريقية
القمة الروسية الإفريقية

أشاد المهندس كريم إسماعيل، الخبير الاقتصادى، بالزيارات المكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسى لقارة أفريقيا والعالم للأمن الغذائى المصرى والاقتصاد المصرى، موضحا أن مصر لديها هدف استراتيجى لتعزيز حجم التبادل التجارى مع العالم.

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 روسيا لديها قدرات وإمكانيات كبيرة فى المجالين الاقتصادى والتنموى

وأضاف “إسماعيل” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن روسيا لديها قدرات وإمكانيات كبيرة فى المجالين الاقتصادى والتنموى، وهى من أصدق البلاد فى التعامل المتبادل والأفريقى بشكل كبير، حيث تقوم بإنشاء محطة الضبعة فى مصر والمنطقة الصناعية الروسية.

روسيا لديها هدف لزيادة حجم التبادل التجارى
 

وتابع الخبير الاقتصادي: "لدينا فى القمة الروسية الأفريقية أهداف كثيرة منها إسقاط ديون على دول أفريقية حوالى 20 مليار دولار، كما أن روسيا لديها هدف لزيادة حجم التبادل التجارى وهو حوالى 18 مليار دولار"، لافتا إلى أن وزير خارجية روسيا قام بعدة جولات لدول أفريقيا لزيادة عدد الشركاء فى أفريقيا، ومهتمة بالتعاون الحقيقى مع أفريقيا.

 

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