اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وموعد انكسار الموجه الحارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة في الظل 40 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تصل المحسوسة إلى 45 درجة مئوية.

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نصائح للوقاية من ضربات الشمس

وأضافت الأرصاد الجوية، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، موجهة النصح للمواطنين بكثرة تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس وخاصة في وقت الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الموجه الحارة مستمرة بشدتها حتى غدًا الجمعة، ومن المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل على جميع الأنحاء، وذلك بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة بالجو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 40 المحسوسة 43

السواحل الشمالية:- العظمى 35 المحسوسة 38

جنوب سيناء:- العظمى 42 المحسوسة 45

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 44

جنوب الصعيد:- العظمى 44 المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 38 المحسوسة 41

السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة 36

جنوب سيناء:- العظمى 43 المحسوسة 45

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

جنوب الصعيد:- العظمى 45 المحسوسة 46

درجات الحرارة المتوقعة السبت

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية:- العظمى 32 المحسوسة 35

جنوب سيناء:- العظمى 42 المحسوسة 45

شمال الصعيد:- العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد:- العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 32 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 المحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 41

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة 42