عاجل
تنسيق الجامعات 2023| 112 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وموعد انكسار الموجه الحارة

ذروة ارتفاع درجات
ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة في الظل 40 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تصل المحسوسة إلى 45 درجة مئوية. 

(اقرأ أيضًا) موجات حرارة قياسية تضرب الدول العربية .. البلد الأشد سخونة

نصائح للوقاية من ضربات الشمس

وأضافت الأرصاد الجوية، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، موجهة النصح للمواطنين بكثرة تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس وخاصة في وقت الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن الموجه الحارة مستمرة بشدتها حتى غدًا الجمعة، ومن المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم السبت المقبل على جميع الأنحاء، وذلك بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة بالجو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 40 المحسوسة 43

السواحل الشمالية:- العظمى 35 المحسوسة 38

جنوب سيناء:- العظمى 42 المحسوسة 45

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 44

جنوب الصعيد:- العظمى 44 المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 38 المحسوسة 41

السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة 36

جنوب سيناء:- العظمى 43 المحسوسة 45

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

جنوب الصعيد:- العظمى 45 المحسوسة 46

درجات الحرارة المتوقعة السبت

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية:- العظمى 32 المحسوسة 35

جنوب سيناء:- العظمى 42 المحسوسة 45

شمال الصعيد:- العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد:- العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 32 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 المحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 41

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة 42

مواد متعلقة

جامعة الجيزة الجديدة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

انقطاع المياه ساعات طويلة.. سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر يستغيثون بالمسئولين

لو قطعت أكثر من ساعة.. خطوط الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي

الأرصاد تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس من 12 ظهرًا

دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. ردد تلك الكلمات لفك الكرب

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023
الجريدة الورقية