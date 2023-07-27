موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس اليوم في البطولة العربية والقناة الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية أمام أهلي طرابلس الليبي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية " البطولة العربية للأندية " والمقامة في السعودية.

يدخل فريق الهلال مباراة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل إكساب الفريق دفعة معنوية جيدة في مستهل مشوار البطولة، متسلحًا بالصفقات التاريخية التي عقدها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونجح الهلال في حسم 4 صفقات نارية بالتعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي و ثلاثي خط الوسط سافيتش و نيفيز و مالكوم، في حين يقترب النجم الإيطالي ماركو فيراتي من صفوف الزعيم.

على الجانب الأخر يدخل الفريق الليبي مباراة اليوم على أمل الخروج بنتيجة إيجابية في ظل صعوبة اللقاء أمام الهلال المدكك بالنجوم، وسيحاول الفريق الخروج بالتعادل على أقل تقدير وخطف نقطة صعبة.

موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس والقناة الناقلة

ستقام مباراة الهلال ضد أهلي طرابس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي أحمد النفيسة، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق بلال علام.