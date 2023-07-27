جدول مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى المملكة العربية السعودية اليوم لمتابعة فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة الملك سلمان للأندية ، البطولة العربية للأندية.

وتقام اليوم 4 مواجهات قوية ونارية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات نرصدها لكم في السطور التالية:

السد ضد الوداد

يلتقي السد القطري من نظيره الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق فهد عريشي، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت حماد العنزي.

الصفاقسي ضد الشرطة

وستقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC5 HD بصوت راشد الدوسري وعبد العزيز الزيد.

الهلال ضد أهلي طرابلس

ويستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية أمام أهلي طرابلس الليبي على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي أحمد النفيسة، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق بلال علام.

الاتحاد ضد الترجي

وفي قمة عربية من العيار الثقيل يلتقي الاتحاد السعودي مع الترجي الرياضي التونسي في مباراة قوية والتي ستجمع بينهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD بصوت رؤوف خليف، وSSC5 HD بصوت فهد العتيبي.