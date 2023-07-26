عاجل
المهن الموسيقية تكشف تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات (فيديو) مصطفى مدبولي: "تكاليف إنشاء المدن الجديدة لا علاقة لها بموازنة الدولة"
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ماركو فيراتي على أعتاب الهلال السعودي

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

 اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم تعاقده مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

txt

مبابي يرفض الجلوس مع مسؤولي الهلال السعودي رغم العرض الخرافي

txt

الهلال السعودي يضم البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة السابق

 إذ كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير أسواق الانتقالات العالمي أن نجم خط وسط باريس سان جيرمان فيراتي أصبح قريبًا من الهلال السعودي.

 

 وكتب رومانو: “النادي السعودي يقترب الآن من الاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم لاعب الوسط الإيطالي، عرض يمتد لمدة ثلاث سنوات.

ماركو فيراتي

 ويسعى مسئولو نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي، في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، مقابل 332 مليون دولار أمريكي.

 

 كما تعاقد الهلال السعودي اليوم الأربعاء، مع البرازيلي مالكوم فيليبي سيلفا جناح نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي الحالي وبرشلونة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 يُذكر أن البرازيلي مالكوم توج بلقب هداف الدوري الروسي الموسم الماضي، برصيد 23 هدفًا، كما يبلغ مالكوم من العمر 26 عامًا، ويلعب بمركز الجناح المهاجم الأيمن، إلى جانب إجادته في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر.

 

 ويعتبر مالكوم هو رابع صفقات نادي الهلال السعودي بعد إتمام التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيش سافيتش.

 

 

 

مواد متعلقة

مبابي يرفض الجلوس مع مسؤولي الهلال السعودي رغم العرض الخرافي

الهلال السعودي يضم البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة السابق

محترف الهلال الجديد يغيب عن مواجهة أهلي طرابلس

الهلال السعودي فى الصدارة.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة بالبطولة العربية

الجريدة الورقية