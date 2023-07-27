موجات حرارة قياسية تضرب الدول العربية .. البلد الأشد سخونة

تشهد عدد من البلدان العربية موجات حر قياسية في الأيام الأخيرة، فاقت بعدد من الدول الـ 50 درجة مئؤية ووصلت لحد الحرائق بدول أخرى، وما يصاحبها من زهق أرواح ويهدد حياة البشر والماشية والمحاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن موجات الحر الحالية ليست الأقسى، والأسوأ لم يأت بعد، حتى أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من أن الحرارة الشديدة قد تصل إلى 50 درجة مئوية، مطالبين المواطنين بتوخي الحذر والحيطة.

موجة حر وانقطاع الكهرباء بمصر

يعاني الشارع المصري من ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، تمثل تأثيرها الأكبر في ما أقدمت عليه السلطات من قطع للكهرباء بعض الوقت بدعوى الترشيد وتخفيف الأحمال.

وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء عن استمرار خطتها لتخفيف أحمال مؤقتة للكهرباء حتى منتصف أغسطس، نتيجة "الموجة الحارة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، وزيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاجها"، وفق بيان لها عبر صفحتها بفيسبوك.

تحذير عاجل من السلطات السعودية

من جهة أخرى تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع وزارة الصحة لإطلاق بعض النصائح والتحذيرات حول الوقاية من درجات حرارة الصيف المرتفعة، وتجنب أضرارها.

حيث حذرت وزارة الصحة السعودية وعبر حسابها الرسمي على تويتر من التعرض لموجات الحر الشديدة التي تسيطر على معظم مناطق المملكة خلال موسم الصيف، وتسبب أضرارًا على صحة الإنسان.

تونس الأشد سخونة

تشهد تونس موجة حر غير مسبوقة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة، بزيادة تراوحت بين 6 و10 درجات عن المعدل الموسمي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، التي أشارت إلى أن موجة الحرارة تسببت في انقطاع الكهرباء ودفعت عائلات من أحياء شعبية تفتقر منازلهم للمكيفات إلى النوم على الشواطئ خلال الليلة الماضية.

فيما قال مسؤول في الحماية المدنية إنه تم إجلاء مئات من سكان البلدة التابعة لمدينة طبرقة السياحية، وذلك باستخدام قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.

حرائق "الحر" بالجزائر

اما في الجزائر المجاورة، تسببت موجة الحر التي تضرب البلاد منذ عدة أيام في نشوب حرائق غابات طالت 3 ولايات في شمالي البلاد، فأعلنت السلطات الجزائرية حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 34 قتيلا بينهم عشرة عسكريين.

وقالت السلطات إنها زادت إلى ثمانية آلاف عدد أفراد عناصر إخماد الحرائق التي تنتشر في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة، حيث تم بشكل إجمالي تسجيل 97 حريقا في 16 ولاية، وكان للرياح دور في تأجيج الحرائق ونقلها إلى مناطق سكنية