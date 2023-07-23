بعد تحذيرات هيئة الدواء.. طرق الوقاية من دوار البحر

دوار البحر.. دائمًا ما يمثل خطورة على صحة الإنسان بالتزامن مع موسم المصايف خلال فصل الصيف، حيث حذرت هيئة الدواء المصرية من دوار البحر أو دوار الحركة.

دوار البحر

ودوار البحر هو إحساس بالغثيان، التعرق، الدوخة أو القيء بسبب ركوب وسائل المواصلات.

ولا يقتصر سبب داء الحركة أو دوار البحر على ركوب القوارب أو السفن، ولكن يشمل ركوب السيارة والطائرة؛ لذا يطلق عليه أيضًا دوار الحركة.

الفئات الأكثر عرضة



ويعد الكثير من الناس عرضة للإصابة بدوار السفر أو دوار الحركة خاصة النساء والأطفال، ولكنه أقل شيوعاً بعد سن 12 عاماً، كما أنه يكون من النادر حدوث دوار البحر عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

طرق الوقاية

الجلوس دائمًا في مكان يتيح للعين رؤية الحركة التي يشعر بها الجسم والأذن الداخلية

اختيار مقصورة في منتصف السفينة في الأدوار السفلية، ويفضل أن يكون بها نافذة أو بوابة بحيث يمكن النظر إلى الأفق بسهولة

الصعود على سطح السفينة والتحديق في الأفق عند عدم وجود نافذة

تجنب القراءة أثناء السفر

عدم الجلوس في مقعد متجه للخلف

تجنب النظر أو التحدث مع شخص مصاب بدوار السفر

تجنب الروائح القوية، والأطعمة الحارة، أو الدهنية قبل السفر مباشرة وأثناء السفر

مضغ العلكة​​

كما يمكن استخدام بعض الأدوية لعلاج الدوار ويوصى بتناولها قبل السفر للوقاية من حدوث الأعراض.