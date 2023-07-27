إعدام نصف طن معلبات غير صالحة للاستهلاك في المنوفية







نفذت الأجهزة المعنية في سرس الليان بالمنوفية، عملية إعدام لنصف طن أغذية معلبة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بناء على تعليمات مجدى رياض رئيس مدينة سرس الليان، وعلى قرار النيابة العامة، وتحت إشراف سالم الجندى نائب رئيس المدينة، وبحضور الدكتورة ريهام الصيفي مدير الطب الوقائي، قامت اللجنة المشكلة من ادارة شؤون البيئة بالوحدة ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الطبية بسرس الليان تحت إشراف الدكتورة رباب الصيفي مدير عام الإدارة الطبية، وبالاستعانة بقسم تحسين البيئة ومعدات الحملة الميكانيكية بالوحدة بإعدام حوالى نصف طن من الأغذية المعلبة المضبوطة من قبل مكتب مراقبة الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وتم نقلها إلى مقلب منوف

فى السياق نفسه، قام مجدي رياض عبد الغفار رئيس مجلس مدينة سرس الليان، بالمرور علي مولدات الكهرباء بالمستشفى، حتي لا يؤثر انقطاع الكهرباء علي العمل ببعض الأماكن مثل العناية المركزه وقسم الحضانات وقسم العمليات وغيرها من الاقسام الحيويه داخل الادارة الطبية ووحدتها

شارك في الجولة، الدكتورة رباب الصيفي مدير الادارة الطبية ، والدكتور محمد حامد مدير المستشفى، واحمدالبربري مسئول الصيانه بالمستشفي