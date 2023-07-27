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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا.. مجلس المصرى يتعاقد مع على ماهر ويقدم الشكر لجهاز "ميمى"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على التعاقد – رسميا – مع على ماهر مدير فنيا للنادى على أن يتولى المسئولية فورا ويقود الفريق فى دور الثمانية لكأس مصر

 

 وقد قدم مجلس الإدارة الشكر والتقدير للدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول وجهازه المعاون المكون من أحمد الكأس وطارق السيد ومحمد معوض وخالد عبد الله وذلك بعد نهاية مهمتهم مع الفريق بنهاية الدوري العام ونجاحهم في قيادة الفريق للحصول على المركز الخامس بالدورى الممتاز والوصول لنهائى كأس رابطة الندية ودور الثمانية لكأس مصر متمنين لهم دوام التوفيق في الفترة المقبلة .

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