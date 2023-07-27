رسميًا.. مجلس المصرى يتعاقد مع على ماهر ويقدم الشكر لجهاز "ميمى"

أعلن مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على التعاقد – رسميا – مع على ماهر مدير فنيا للنادى على أن يتولى المسئولية فورا ويقود الفريق فى دور الثمانية لكأس مصر

وقد قدم مجلس الإدارة الشكر والتقدير للدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول وجهازه المعاون المكون من أحمد الكأس وطارق السيد ومحمد معوض وخالد عبد الله وذلك بعد نهاية مهمتهم مع الفريق بنهاية الدوري العام ونجاحهم في قيادة الفريق للحصول على المركز الخامس بالدورى الممتاز والوصول لنهائى كأس رابطة الندية ودور الثمانية لكأس مصر متمنين لهم دوام التوفيق في الفترة المقبلة .