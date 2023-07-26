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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المهن الموسيقية تكشف تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات (فيديو)

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية،  كواليس اتخاذ قرار بإلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات من جانب الشركة المنظمة، قائلا: "القرار جاء حفاظًا على أرواح المواطنين.

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عاجل| القرار النهائي لحفل ترافيس سكوت

وأضاف المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن النقابة تأكدت من سقوط وفيات وجرحى في حفلات سابقة للمطرب العالمي، مضيفًا أن المطرب كان يحرض  الحاضرين على اختراق الحواجز؛  ما يعرضهم للأخطار.

 القضاء الأمريكي حكم على ترافيس سكوت عام 2015 بأنه غير منضبط 

ولفت إلى أن القضاء الأمريكي حكم على ترافيس سكوت عام 2015 بأنه غير منضبط ومشاغب، مؤكدا أن النقابة كان لديها هاجس وخوف من فقد أي أرواح.

واعتبر الدكتور محمد عبدالله، إلغاء الحفل انتصار لنقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كان يشعر بالضيق بعد تعرضه لسهام النقد، إلا أنه تحمل وواجه.

تحقيق فوري لمعرفة من أصدر ترخيص حفل المطرب ترافيس سكوت

وكشف أن مجلس النقابة برئاسة النقيب أصدر قرارا بإجراء تحقيق فوري لمعرفة من أصدر ترخيص حفل المطرب دون التأكد من خلفية ترافيس سكوت، وتم توقيع عقوبات مغلظة ضد المتسبب في ذلك.

وأردف أنه تم رصد ميزانية لإنشاء وحدة تكنولوجية متكاملة لمعرفة تفاصيل حفلات أي مطرب قادم من الخارج قبل إقامة أي حفل في مصر.

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