عاجل| القرار النهائي لحفل ترافيس سكوت

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الرابر العالمي الأمريكي ترافيس سكوت ، منذ قليل الغاء الحفل رسميا ،والذي كان مقررا عقده يوم الجمعة من الأسبوع الجاري لإطلاق أحدث ألبومات مطرب الراب العالمي والذي يحمل عنوان "يوتوبيا".

وقدمت الشركة اعتذارها لجمهور الفنان العالمي والذي حجز كافة التذاكر فور عرضها على الموقع على الفور.

وأضافت الشركة المنظمة في بيان رسمي أنها حاولت بشتى السبل لإتمام وتنفيذ الحفل الذي كان مقررا له واحد من اكبر العروض الترفيهية في الشرق الأوسط إلا أن واجهتها مصاعب عدة منعتها من تنظيم الحفل في النهاية.

وأشارت إلى أنه سيتم رد المبالغ نظير التذاكر التي تم حجزها بالفعل من قبل محبي ترافيس سكوت والتي تم حجزها بالكامل فور طرحها على الموقع المخصص لشراء تذاكر حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.

وواجهت حفل ترافيس سكوت في الأهرامات أزمة كبيرة منذ بداية إعلان إطلاق أحدث ألبوماته والذي يحمل اسم يوتيوبيا على خلفية اتهامات وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بدعم الماسونية وغيرها، وهو الأمر الذي رد عليه الفنان العالمي في بيان رسمي ونفته الشركة المنظمة في عدة بيانات