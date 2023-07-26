جامعة بني سويف تكرم الطلاب المقبولين ببرنامج المبادرة المصرية اليابانية

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 223، طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء المقبولين ببرنامج المبادرة المصرية اليابانية ضمن الإعلان الثامن، وذلك لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما للعام الدراسي 2023/2024 .

وشمل التكريم الدكتور خالد يوسف كامل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا لحضوره دورة تدريبية لتدريس علوم هندسة الفضاء، والطالبات بالفرق الثالثة بالكلية الحاصلات على منحة لقضاء فصل دراسي وهم الطالبة روان محمد عبد الله أبو مسلم ، و مريم محمد مصطفي أبو زيد ، دعاء احمد على احمد، جنة الله صبري عباس جاه الله ،والطالب محمد أشرف أحمد سعد الدين.

ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة للطلاب ، وطالبهم بأن يكونوا خير سفراء لوطنهم، مشيراً إلى أن حصول الطلاب علي منح تدريبية ودراسية في الجامعات العالمية له العديد من المميزات على المستوى العلمي والثقافي و يعزز من مستواهم العلمي الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على الالتحاق بسوق العمل ويمنحهم ميزة تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً سعي الجامعة الدائم لعقد شراكات مع العديد من الجامعات ذات التصنيف المرتفع على المستوى العالمي بهدف تبادل الخبرات ودعم الطلاب المتميزين وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"؛ للاستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.