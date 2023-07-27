موسيماني: بطولة الملك سلمان بوابتنا نحو لقب الدوري الإماراتي

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بنادي الوحدة، أن الهدف من المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية هو الاستعداد الجيد لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي أعتبرها الهدف الأهم لفريقه هذا الموسم.

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أكد موسيماني، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الوحدة والكويت الكويتي، التي تقام مساء الجمعة في الجولة الأولى من دور الـ16 لبطولة كأس الملك سلمان للأندية: "المشاركة في البطولة تدخل ضمن استعداداتنا للموسم المقبل، حيث نتطلع لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 13 عاماً، لكننا لن نتساهل أمام منافسينا، وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل للدور القادم".

وأضاف موسيماني "سبق وأن واجهت الوداد والرجاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا عندما كنت مدرباً للأهلي المصري، وهما فريقان قويان وعلينا التركيز والقتال من أجل التأهل، وأنا على ثقة بأن لاعبي فريقي سيقدمون أفضل ما لديهم في البطولة".

وعن منافسه في الجولة الأولى، أوضح المدرب الجنوب أفريقي: "لا أعرف فريق الكويت جيداً، لكنهم تمكنوا من تسجيل هدفين قبل أيام في مرمى الهلال السعودي، وهو ما يعكس حقيقة أنه فريق جيد وعلينا التركيز أمامه للظفر بنقاط المباراة".